Marzullo responsabile FI

Alessandro Marzullo nuovo responsabile di Forza Italia Cuggiono. La comunicazione è arrivata proprio in queste ultime ore. Un tassello anche in vista delle prossime elezioni.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - In accordo con il coordinatore di Forza Italia della provincia di Milano, onorevole Graziano Musella e il gruppo di Forza Italia Cuggiono, si è deciso di affidare la guida politica del paese ad Alessandro Marzullo. Alessandro Marzullo è un giovane laureando figlio d’arte, il papà ha sempre fatto politica raggiungendo anche riconoscimenti prestigiosi, prima della sua scomparsa. Dopo le recenti vicissitudini politiche locali, serviva una guida innovativa, giovane,con tanta voglia di fare e con idee moderne per affrontare con intelligenza la prossima sfida elettorale , e le problematiche del nostro territorio. Stiamo lavorando per presentare una squadra competitiva alle prossime amministrative , e da questo momento raccogliamo adesioni al nostro movimento politico.

