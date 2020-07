Alpini nel ricordo di Ignazio

Il gruppo di Arconate ha nominato il nuovo direttivo in assemblea straordinaria dopo la scomparsa di Ignazio Torno, storico punto di riferimento e co-fondatore.

Gli Alpini nel ricordo di una persona speciale, nonché co-fondatore del gruppo. E, così, ecco che nei giorni scorsi l'importante realtà di Arconate si è ritrovata per un'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo direttivo dopo la scomparsa di Ignazio Torno. Un momento, certamente, di grande commozione ed emozione che ha visto la nomina di Davi Eliseo Volpi a capogruppo e Fausto Merlotti come vice. "Ignazio mancherà per sempre - hanno detto - Un vero e proprio punto di riferimento per tutti noi e per il paese intero: a chiunque chiedesse il suo aiuto la risposta era una ed unica "presente". Un po’ come si fa durante il servizio militare, sempre disponibile a dare una mano, sempre attento ai bisogni degli altri e soprattutto sempre in prima linea". E, oggi, allora, ecco che è, appunto, da questi suoi enormi e straordinari valori che gli Alpini arconatesi vogliono ripartire, guardando al presente ed al futuro con grande voglia, determinazione e impegno. "Il nostro lavoro, come in tutti questi anni, sarà proiettato a stare a fianco della cittadinanza e del territorio - concludono - L'emergenza Covid-19, solamente l'ultima complessa situazione con la quale ci siamo dovuti confrontare, ha dato l'ennesimo segnale dell'attenzione che il corpo Alpini mette in campo. E' fondamentale portare aiuto e sostegno e farlo con la solita e immancabile organizzazione di squadra".

