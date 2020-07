NCI per la ciclabile

Il gruppo NCI (Noi con l'Italia), nella persona del suo capogruppo Massimo Peri, ha promosso un incontro per dare slancio operativo alla realizzazione della ciclabile Magenta-Corbetta.

Il gruppo NCI (Noi con l'Italia), nella persona del suo capogruppo Massimo Peri, ha promosso un incontro per dare slancio operativo alla realizzazione della ciclabile Magenta-Corbetta. Al tavolo col Comitato della Ciclabile Peri ha riunito: prima l'assessore Gelli, poi il sindaco Calati, l’assessore Cattaneo e la nuova dirigente dell’ufficio tecnico, l'architetto Odette Solarna. "Quest’opera, ritenuta molto importante per la mobilità sostenibile della nostra città, e una delle direttrici importanti per il collegamento tra le città vicine, ritenuta indispensabile per garantire la sicurezza nel transito per tutti i cittadini in un tratto di strada molto trafficato e pericoloso per pedoni e ciclisti, soprattutto per i molti ragazzi che da corbetta vengono quotidianamente nella nostra città per lo studio e per le tante attività in corollario" commenta Peri. Il sindaco Calati ha comunicato in quella sede, di avere già intrapreso un iter operativo per la definizione del progetto e la sua approvazione, e di avere in buona sostanza confermato che l’opera è e rimane una priorità per l’anno 2021, come già inserito nel triennale di bilancio. Ottimo anche il suggerimento del Coordinatore Provinciale NCI Luca Del Gobbo, per un incontro col vicino Comune di Corbetta e col primo cittadino Ballarini, affinché assieme si possa inoltrare una proposta a Città Metropolitana per un finanziamento ad un’opera che in questo caso diventerebbe di utilità sovracomunale e che possa, quindi, proseguire con le modalità regolamentari e di sicurezza anche sul territorio di Corbetta. Il consilgliere Luca Del Gobbo si farà anche promotore per una spinta in questo senso presso le autorità competenti di Città Metropolitana.

