Danneggiato il tabellone

Ancora una volta qualcuno che frequenta le panchine sotto il Municipio di Arluno ha provveduto a distruggere il tabellone con l'indicazione degli uffici comunali.

L'accaduto gli ha suscitato amarezza. Ma anche la determinazione ad agire perché non abbia più a ripetersi. Perché il danneggiamento dei tabelloni in cui si indicano gli uffici comunali che erano stati cambiati da circa un mese costituisce non soltanto un'offesa al Comune, ma a tutto il territorio cittadino e a chi vi abita. Moreno Agolli, sindaco di Arluno, a riguardo mette in campo sul suo profilo social concetti che non si prestano a fraintendimenti: "Ancora una volta qualche 'simpaticone' che frequenta le panchine sotto il Municipio ha provveduto a distruggere il tabellone con l'indicazione degli uffici comunali". Ancora una volta, appunto, segno che il comportamento ha avuto purtroppo precedenti di cui nè un sempre auspicato ritrovamento di senso civico né il timore di essere sanzionati hanno potuto impedire il replicarsi. Agolli promette un intervento a tutto campo e massiccio: "Con le telecamere attive - prosegue - interverremo e denunceremo chi è stato". E quest'episodio, aggiunge, finirà purtroppo per danneggiare anche chi quegli spazi vuole goderseli in tutta tranquillità e nel massimo rispetto per persone o cose. "Ci costringete - dice - a vietare l'uso del porticato perché, come più volte ricordato, anche voi dovete essere responsabili del patrimonio pubblico come lo devono essere tutti". Certo, Agolli ammette che "E' una sconfitta dover agire così". Ma conclude "Per qualcuno è l'unico linguaggio". Che si auspica possa finalmente essere compreso, perché chi danneggia la tranquillità di un territorio con comportamenti sconsiderati ne impedisce il fruire sereno da parte dei suoi concittadini commettendo il supremo atto di egoismo, ma danneggia anche se stesso, pur se sembra non accorgersene.

