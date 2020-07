Legnano: annullato il Palio

Dopo un’attenta riflessione, i Magistrati, in considerazione della difficile situazione che il nostro Paese ha vissuto in questi primi mesi dell’anno e delle attuali prospettive di un prolungamento dello stato di emergenza hanno deciso di annullare definitivamente il Palio.

In merito alla sofferta ed eccezionale decisione sulle sorti dell’annuale edizione del Palio di Legnano, dopo un’attenta riflessione, i Magistrati, in considerazione della difficile situazione che il nostro Paese ha vissuto in questi primi mesi dell’anno e delle attuali prospettive di un prolungamento dello stato di emergenza anche per i prossimi mesi, hanno deciso di annullare definitivamente il Palio 2020, pur consapevoli dell’importanza che l’evento ha per la città di Legnano. Questa scelta è frutto anche di un confronto con tutti i componenti del Comitato Palio che, nella seduta del 14 luglio, con senso di responsabilità, hanno preso atto delle criticità che ancora persistono e hanno condiviso la decisione. L’appuntamento è dunque al Palio 2021, nella certezza che la pausa forzata di quest’anno farà crescere ancor più l’attesa e con essa la passione di tutti coloro che dedicano tanta parte del loro tempo a far vivere e crescere questo importante evento cittadino.

