7 milioni per parchi inclusivi

Ammontano a 7 milioni di euro i fondi che Regione Lombardia mette a disposizione di Comuni ed Enti pubblici per realizzare o adeguare i parchi gioco inclusivi pubblici.

Ammontano a 7 milioni di euro i fondi che Regione Lombardia mette a disposizione di Comuni ed Enti pubblici lombardi nel biennio 2020-2021 per realizzare o adeguare i parchi gioco inclusivi pubblici. Il provvedimento è stato deliberato dalla giunta su proposta dell'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. Il bando sarà interamente on line e i progetti dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2021. I contributi sono a fondo perduto per progetti approvati, fino a un massimo del 95% delle spese, con un limite di 30.000 euro. INTERVENTI SOLO SULLE AREE DI PROPRIETA' - "Comunicheremo al più

presto - spiega Bolognini - la data ufficiale di apertura del bando, ma fin da ora invito i Comuni e gli Enti interessati a ragionare su questa opportunità". Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente su aree di proprietà del richiedente e i progetti non potranno essere presentati dagli enti che hanno già beneficiato in precedenza del contributo. CHI PUO' PARTECIPARE - Al bando in effetti potranno partecipare non solo Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane fino a 30.000 abitanti, ma anche Enti regionali come Aler (Aziende lombarde di edilizia residenziale), Asst (Aziende socio-sanitarie territoriali) ed Enti parco di Regione Lombardia". QUALI INTERVENTI SONO POSSIBILI - Gli interventi possibili col nuovo bando sono numerosi e saranno elencati: dalle pavimentazioni delle aree gioco alla costruzione di percorsi e rampe di accesso per superare le barriere architettoniche. All'acquisto, fornitura e posa degli arredi necessari a fruire delle aree.

