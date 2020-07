Una bomba in giardino

Un ordigno bellico di vecchia data è stato rinvenuto l'altro giorno in una villetta di via El Alamein a Nerviano. Subito, attivate le specifiche operazioni di rimozione.

Chissà a quando risale? L'aspetto fondamentale è, però, che non abbia creato danni. Un ordigno bellico di vecchia data è stato rinvenuto l'altro giorno in una villetta di via El Alamein a Nerviano. All'interno della proprietà si stavano eseguendo, come ricorda il sindaco Massimo Cozzi sul suo profilo social, degli interventi quando eccolo comparire. Con un po' di ruggine, ma comunque sufficiente a suscitare qualche comprensibile preoccupazione. E alla fine l'ospite inatteso è stato rimosso: "Grazie ai Carabinieri - scrive il primo cittadino nervianese - intervenuti per isolare la zona e agli artificieri che, nel pomeriggio, hanno rimosso l'ordigno facendolo "brillare" nelle case di Arluno". Qualche attimo di smarrimento, insomma, ma nulla di più. Solo un reperto storico utile a ricordare due aspetti tra loro antitetici: che le guerre ci sono state e che sarebbe auspicabile non vederne verificarsi altre.

