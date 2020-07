"Chi deve pagare: inquilini o Aler?"

Sulla vicenda del teleriscaldamento delle case Aler di via Sauro dove ad alcuni inquilini sono stati staccati i contatori perché morosi interviene la Sinistra di Legnano.

Dichiarare guerra ai furbi che non vogliono pagare o pagano meno, in ogni ambito, appartiene alla civiltà della democrazia. Ma a volte le situazioni sono complesse ed esigono di essere valutate in profondità. Lo dice a chiare lettere la Sinistra di Legnano in un un comunicato nel quale prende posizione sulla vicenda del teleriscaldamento delle case Aler di via Sauro dove ad alcuni inquilini sono stati staccati i contatori perché morosi. "Estirpare il modus operandi di chi ritiene di poter approfittare del bene comune restando impunito in sfregio a quei cittadini onesti che, certamene con sacrifici, onorano invece puntualmente i loro debiti" - dice la Sinistra che ha candidato Lucia Bertolini a sindaco per le prossime elezioni - nobili parole quelle di Amga che stacca il contatore del teleriscaldamento agli inquilini morosi della case Aler di via Nazario Sauro". La regola è sempre: se si vuole beneficiare di un servizio, occorre pagare. Ma le situazioni vanno valutate, afferma la Sinistra, caso per caso: "La vicenda è un po' più complicata di come la si vuole vendere - prosegue la nota - bisogna andare un po' indietro nel tempo quando, con il Comitato di Quartiere, si mise mano alla riqualificazione degli edifici, in quell'occasione venne proposto agli inquilini di passare dalla caldaietta individuale al teleriscaldamento, assicurando che sarebbe stato un gran risparmio per tutti". Ma qui sono cominciate, afferma la Sinistra, le difficoltà perché, "Per l'ultimo tratto e gli allacciamenti doveva provvedere Aler e non è dovuto trascorrere molto tempo perché cominciassero a emergere le magagne, l'acqua arrivava pressoché fredda, soprattutto ai piani alti, e le bollette sono esplose, bollette pazze , sono state chiamate da subito". E, quindi, "Perché tutto il calore se ne andava via nell'ultimo tratto, quello realizzato da Aler e non coibentato, perciò gli inquilini si vedevano recapitare bollette da centinaia di euro per l'acqua fredda; per anni hanno lottato perché si mettesse fine a questa situazione, anni in cui è stato fatto qualche sopralluogo che ha confermato la responsabilità di Aler nel disastro e sono state fatte tante promesse non mantenute, sia da Aler sia da parte dei sindaci che si sono succeduti". Per la Sinistra, quindi, in sostanza , il bersaglio è stato sbagliato e lo afferma sottoforma di domanda: "Ma chi deve pagare, gli inquilini truffati o Aler? Chi approfitta del bene comune: gli inquilini o Aler? Chi è rimasto impunito? Gli inquilini o Aler?" A compendio del ragionamento, secondo la Sinistra, Amga dovrebbe rivalersi su Aler "Invece di chiedere agli inquilini di pagare a peso d'oro un servizio di pessima qualità". E anche Nino Tola, esponente storico del 'Laboratorio di Mazzafame', esprime la sua valutazione netta: "Da sempre noi del Laboratorio siamo contro tutti quelli che credono di essere furbi - dice - Ma i primi che devono essere onesti sono le istituzioni".

