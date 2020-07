Test rapido salivare a Malpensa

I dipendenti si sottoporranno volontariamente al controllo che permette di identificare velocemente i soggetti positivi al Covid attraverso la saliva.

La sperimentazione avverrà a Malpensa. Proprio lo scalo aeroportuale del nostro territorio, infatti, sarà teatro, grazie ad un accordo tra l'università dell'Insubria e Sea, del test rapido salivare. Più nello specifico, l'iniziativa coinvolgerà i dipendenti che si sottoporranno volontariamente al controllo che permette di identificare velocemente i soggetti positivi al Covid attraverso la saliva. Verrà, inoltre, avviata una sperimentazione attraverso la 'toccatura lacrimare', una procedura innovativa sempre pensata nei laboratori dell’ateneo. Mentre, per quanto concerne la durata dei test, saranno due settimane e serviranno a studiare le performance del dispositivo e calibrare eventuali aggiustamenti prima di partire con una produzione su larga scala. Anche la toccatura lacrimale è una metodologia non invasiva e studia il ruolo delle lacrime come fluido biologico per l’individuazione del virus, ampliando una ricerca già condotta all’Asst dei Sette Laghi di Varese con esiti molto interessanti.

