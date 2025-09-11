Le cure ai senza fissi dimora

Una nuova offerta sanitaria dedicata alle persone senza fissa dimora presenti presso lo scalo aeroportuale di Malpensa.

Nell’ambito del Progetto Aria Ri-partenza Malpensa, ASST Valle Olona ha attivato una nuova offerta sanitaria dedicata alle persone senza fissa dimora presenti presso lo scalo aeroportuale di Malpensa.

“A partire da oggi abbiamo attivato all'interno dell'aeroporto, in prossimità della Porta 3 Arrivi, Terminal 1, un ambulatorio di primo livello, gestito da un’équipe composta da personale medico e infermieristico. L’attività sarà finalizzata alla gestione dei bisogni sanitari primari degli utenti”, queste le parole del Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo.

“Nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione con Caritas, sono già state avviate azioni di segnalazione e presa in carico dei casi più rilevanti. Le prestazioni di secondo livello continueranno ad essere garantite nei presidi ospedalieri di Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e Somma Lombardo, oltre che nella Casa di Comunità di Busto Arsizio, per tutte le attività che richiedano tecnologie e competenze specialistiche”, prosegue il Direttore Socio Sanitario.

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di una specifica iniziativa di promozione della campagna vaccinale antinfluenzale, unitamente all’offerta delle ulteriori vaccinazioni raccomandate per la popolazione senza fissa dimora.

