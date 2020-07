Lavori stradali

Gli interventi vedranno la messa in quota dei chiusini, stesura dei tappetini d'usura, rifacimento della segnaletica orizzontale e sostituzione dell'asfalto ammalorato.

Undici strade undici. Tutte con un denominatore comune: potranno contare in un futuro non lontano su un asfalto nuovo di zecca. L'Amministrazione comunale di Nerviano retta dal sindaco Massimo Cozzi indica minuziosamente in cosa consistano gli interventi destinati ad irrobustire la circolabilità delle arterie interessate. La tipologia degli interventi che saranno messi in campo è riassumibile in alcune voci: messa in quota dei chiusini, stesura dei tappetini d'usura, in alcuni casi rifacimento della segnaletica orizzontale a beneficio degli automobilisti e sostituzione dell'asfalto ammalorato. I lavori sono previsti sulle vie Peschiera, Rho, Ticino, Kolbe, dei Giardini, Tessa, Piave, Da Giussano, Dalla Chiesa, Milano e Lombardia. Dopo gli interventi di riqualificazione di viale Villoresi, quindi, la giunta si appresta a mettere mano ad altre significative opere di miglioria per facilitare la circolazione ottimale sul territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro