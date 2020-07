Marco Maltagliati candidato sindaco

I fondatori di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ sono consapevoli che la prossima Amministrazione dovrà affrontare una grande sfida per il rilancio del comune.

Ormai da mesi Vener e Soldadino di ‘PRIMA CUGGIONO E CASTELLETTO’ lavorano ininterrottamente per trovare un’alternativa credibile da proporre alla guida del comune. Vigore, coraggio, competenza e solidità di squadra sono gli ingredienti di cui Cuggiono ha bisogno. Un vero e proprio SHOCK per evitare che Cuggiono e Castelletto sprofondino in un regredire pericoloso.

“Il nostro gruppo/lista civica ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ si è rafforzato con persone motivate, esperte e con tanta voglia di fare per un paese fermo. La fiducia riposta in tutta la nostra squadra è massima e si basa su molte competenze e professionalità. La voglia di fare rinascere il nostro paese e dare una scossa forte è la nostra missione. Il rispetto, l'ascolto dei cittadini, l'esecuzione del programma elettorale e l'attenzione per nuove sfide che si presenteranno in corso d’opera sono le fondamenta per un cambio di passo e per un futuro giovane e da costruire.” Così Cristian Vener – già Vicesindaco e assessore – “In tanti mi avrebbero voluto come candidato sindaco, ma la coerenza e il non avere attaccamento alla poltrona, come già dimostrato, mi permette, umilmente, di mettermi da parte e per valorizzare un giovane forte e pieno di energia che sarà il futuro del nostro paese. Rimango comunque nella lista come candidato, forte di esperienza e con voglia di fare per il mio paese, i miei concittadini e il mio gruppo.”

Conclude: “Mi e stato detto di avere un brutto carattere. Alle critiche rispondo che ho ‘il mio carattere’ che mette al primo posto il rispetto dei cittadini, del fare non del parlare. Le poltrone di rappresentanza e il ‘non fare’ lo lascio a chi la colla non se la vuole togliere.”

I fondatori di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ sono consapevoli che la prossima Amministrazione dovrà affrontare una grande sfida per il rilancio del comune.

“La politica la fanno le persone e Cuggiono ha bisogno di nuovo vigore e di coraggio. Ha bisogno dei suoi giovani e della competenza necessaria a governare fenomeni che saranno in agenda dal prossimo Autunno.

In primis: la gestione del post Covid. Alla drammaticità sanitaria, che ad oggi è ancora attenzionata, si aggiungeranno emergenze economiche che, alle prime proiezioni, risultano davvero molto gravi. Avremo nostri concittadini che perderanno il lavoro, situazioni di nuove povertà che andranno ad aggiungere a quello storicamente prese in carico. Avremo i nostri bambini che, con le loro famiglie, andranno ad affrontare un nuovo Anno Scolastico ancora pieno di incognite! Avremo le nostre aziende e i nostri

commercianti che, dopo lunghi mesi di lock down, dovranno faticosamente cercare di sopravvivere! Il ruolo centrale dell’Ente Locale, per vicinanza dei cittadini, dovrà essere interpretato in tutta la sua azione proattiva.” Così Giuliana Soldadino – già Assessore e tra i fondatori di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ ‐ “La capacità di avere relazioni con l’Associazionismo, la fiducia nelle esperienze altrui, la consapevolezza che nessuno potrà fare da solo, sarà per noi il filo conduttore per arrivare ai risultati: non ci interessano atteggiamenti autoreferenziali ma esclusiva azione di servizio. La differenza la faranno il vigore, l’entusiasmo, il sapere innovare e il sapere essere al passo con il tempo e la voglia di vivere dei giovani, che potranno identificarsi nel nostro giovane Candidato Sindaco. La differenza la faranno le competenze della squadra a disposizione per un necessario salto di qualità! L’interazione tra generazioni, ci ha fatto maturare la consapevolezza che per Cuggiono siano necessarie opere e una rivoluzione sugli approcci urbanistici, viabilità e accesso.”

Conclude: “Il nostro programma sarà quindi dedicato, oltre a tutto quanto necessario in materia di ‘post Covid’, a questioni di urbanistica e sviluppo del turismo. Abbiamo tutti bisogno delle giovani generazioni: abbiamo delle responsabilità sia per il loro futuro, che per la loro crescita responsabile e civicamente motivata. Ecco perché chiediamo a gran voce di esprimere un consenso forte per un giovane Sindaco, che proviene da una famiglia tradizionalmente impegnata politicamente che ha trasmesso un DNA di impegno e di fiducia.”

Sono stati mesi complessi durante i quali ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ non ha mai smesso – nonostante l’emergenza Coronavirus ‐ di ascoltare e allargare i propri orizzonti per il bene dei cittadini. Tante sono le persone coinvolte nella squadra che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene di Cuggiono e Castelletto: da storici rappresentanti del civismo ad esponenti dell’associazionismo locale.

Così Claudia Pallanca, già candidato sindaco per la lista civica ‘Agorà’ alle amministrative 2018 e che ha deciso di sposare il progetto di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’: “Da sempre per mia particolare sensibilità ‘combatto’ affinché il mio, il nostro paese, sia vivibile per le famiglie ed i giovani. Per dare una iniezione di energia e di concreto rinnovamento al ‘nostro Cuggiono’ è necessario un gruppo di persone competenti e determinate che abbiano entusiasmo e una grande voglia di fare. La situazione che viviamo richiede capacità relazionali e politiche, volontà di fare rete, senso di appartenenza e disponibilità all'ascolto. La voglia di tendere la mano ai giovani.”

Conclude: “Ho scelto di lavorare in questo gruppo, composto da personalità molto diverse, ma tutte animate da un grande senso civico e da un forte amore per Cuggiono e Castelletto, perché sono convinta che insieme saremo davvero in grado di cambiare le cose. Abbiamo un programma concreto e realizzabile, orientato ai bisogni della

gente. Il nostro candidato Sindaco sarà la piena espressione di un paese che ha voglia di affrontare con energia, determinazione e competenza un cambiamento positivo.”

“Mi sono Innamorato di Cuggiono, Castelletto e dei suoi tesori fin da subito. In anni e anni di pranzi di lavoro, che in un modo o nell’altro provavo sempre ad organizzare nei nostri luoghi più belli, ho fatto innamorare decine di commensali dei nostri paesaggi e della loro vivibilità. Purtroppo in questi ultimi anni chi ha gestito il nostro paese non è stato in grado di conservarne lo bellezza, di questo se ne sono accorti in molti e ne sono molto rammaricato.” Continua Alberto Scaglioni, che tra pallavolo, oratorio e calcio è stato molto attivo nell’ambito associativo: “Ho scelto ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ perché ho capito che il gruppo ha voglia di ‘fare’ e non solo ‘parlare o promettere’. Ho sentito e conosciuto gente determinata, schietta. Soprattutto mi ha convinto il candidato sindaco, perché è di giovani che il paese ha bisogno: giovani che non siano necessariamente legati e imbavagliati da giochi di potere che hanno portato questo paese al degrado.” Conclude: “Non accetterò mai, di veder morire queste bellezze, ecco perché mi candido dando una mano concreta a questo paese. L’obbiettivo è ‘fare’ per rendere felici bambini, ragazzi, genitori e nonni.”

“Oggi Cuggiono vive una situazione particolarmente difficile sotto ogni punto di vista, questo è il motivo per il quale ho deciso di scendere in campo in prima persona, mettendo a disposizione della collettività tutta la mia conoscenza e professionalità nel settore dei trasporti.” Continua Mariano Manna, già dirigente nel settore trasporti: “Ho scelto di far parte di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ perché condivido gli stessi valori di chi si trova nella squadra ‘vecchio’ e nuovo, lo stesso amore per il Territorio, la stessa concretezza, nonché il senso del ‘fare’. Comune denominatore che trova la massima espressione nel Nostro candidato Sindaco.”

La voglia di tornare ad una politica del ‘fare’ per i cittadini di Cuggiono e Castelletto, hanno fatto si che il gruppo indicasse quale candidato alla carica di Primo Cittadino,

una faccia nuova, pulita e con tanto entusiasmo: MARCO MALTAGLIATI.

“Ho ventotto anni, sono nato a Magenta ma cresciuto a Cuggiono, di famiglia con origini magentine, da generazioni impegnata nella politica del nostro territorio. Diplomato in ragioneria e programmazione, lavoro presso una nota azienda cuggionese di medie dimensioni come Responsabile Marketing e Comunicazione. Sono esperto di social media ed e‐commerce. Ho partecipato alla nascita del progetto bike‐ sharing del Comune di Milano ed ho contribuito alla nascita di una start‐up che oggi distribuisce prodotti in tutto il mondo.

Fidanzato con Ilaria, conosco bene Cuggiono, i suoi abitanti ed il suo tessuto sociale e produttivo. Sono appassionato di sport in generale con una predilezione per calcio e ciclismo.”

Continua Maltagliati: “Dopo lunga riflessione ho capito che era il momento di mettere al servizio del mio paese il mio modo di essere. Essere cioè un Sindaco disponibile all’ascolto, sempre alla ricerca del confronto, determinato a compiere scelte condivise, impegnato a valorizzare ciò che di bello propone il nostro fantastico territorio.

Mi presento con una squadra forte, fatta di donne e uomini, che potranno supportarmi con una grandissima esperienza politica e di territorio, ma anche con volti nuovi e volenterosi. Tutte con un solo, unico obiettivo: essere utili alla propria comunità.

Intendo portare l’energia e la determinazione dei miei 28 anni, supportato da una squadra di persone competenti ed appassionata, sono pronto ad assumermi con entusiasmo l’impegno di diventare un primo cittadino realmente rappresentativo della nostra comunità per trasformare Cuggiono in un paese dove sia un piacere vivere, Chiedo il vostro consenso, per dare alla nostra comunità l’opportunità di voltare pagina e contribuire ad una Cuggiono migliore per noi e per i nostri figli!”

Infine un invito di Maltagliati e della sua squadra alla cittadinanza: “Nei prossimi giorni mi piacerebbe incontrarvi per illustrarvi il programma che il nostro gruppo propone, presso il gazebo ‘Prima Cuggiono e Castelletto’, in Piazza Mercato sabato mattina 18 e 25 luglio, e presso la sede di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ in Piazza della Vittoria.”

Prima Cuggiono e Castelletto: non solo uno slogan, ma un’azione concreta e coerente da parte di una squadra con un Capitano giovane e motivato.

MARCO MALTAGLIATI e la sua SQUADRA chiedono la Vostra fiducia per una Cuggiono al passo con i tempi, evoluta e finalmente apprezzata!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro