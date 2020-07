Covid: le regole su aerei e treni

Bagaglio a mano, posti a sedere, mascherine, distanziamento, ecc... Le indicazioni da tenere sugli aerei e sui treni. Il Dpcm che entrerà in vigore il 15 luglio e resterà fino al 31 luglio.

Mascherine, posti a sedere, bagagli, ecc... le regole da seguire su aerei e treni. Si attende l'ufficialità, ma è ormai certa la proroga di tutte le misure in vigore, tra le quali mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi e nuove indicazioni, appunto, per il settore dei trasporti, contenute nella bozza del Dpcm che entrerà in vigore il 15 luglio e resterà fino al 31 luglio. Più nello specifico, per gli aerei è prevista la possibilità di portare i bagagli a mano in cabina e si dispone che siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere. Ancora, gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione e via dicendo) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco. Mentre sui treni a lunga percorrenza è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nei casi in cui l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia tramite l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del gestore, della temperatura in stazione prima dell’accesso al convoglio e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi; quindi, sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.

