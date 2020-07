Aerei: sì al bagaglio a mano

D'ora in avanti sarà possibile tornare a portare il trolley nelle cappelliere. In caso di sovraffollamento, sarà la compagnia a stabilire quali bagagli andranno in stiva.

Si cambia ancora. Già, perché è di queste ultime ore la notizia che, d'ora in avanti, si potrà tornare a portare a bordo degli aerei il bagaglio a mano. Il divieto era stato imposto qualche settimana fa, quando l’Enac aveva spiegato che sui voli era possibile portare solo trolley di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Ma, adesso, ecco l'ulteriore decisione al contrario. Chiaro è che, in caso di sovraffollamento, esattamente come succedeva prima, sarà la compagnia aerea a scegliere quale bagaglio andrà in stiva.

