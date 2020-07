"Alunni: no al PalArluno"

Spostamento degli studenti da settembre dalle scuole al PalaArluno? La voce si era fatta strada nei giorni scorsi, ma il sindaco Moreno Agolli la esclude.

Spostamento degli studenti da settembre dalle scuole al PalaArluno? La voce si era fatta strada nei giorni scorsi, ma il sindaco Moreno Agolli la esclude. "Questa ipotesi - scrive insieme con la dirigente scolastica Alessandra Grassi - non è mai stata proposta negli incontri e nei colloqui tra Amministrazione e dirigenza scolastica. Si sta, invece, lavorando affinché tutti gli alunni rimangano nelle loro scuole di appartenenza, salvaguardando le regole di distanziamento al momento preventivate". Aggiungendo, in parallelo, rassicurazioni sul "Lavoro attento e meticoloso e sulla sinergia che i due enti stanno portando avanti per una ripresa in sicurezza e in presenza di tutti gli iscritti dei diversi ordini di scuola". L'attenzione si appunta non soltanto sul momento scolastico vero e proprio, ma anche sul versante sportivo, veicolo anch'esso di formazione piena degli studenti in ossequio all'adagio del poeta Giovenale "Mens sana in corpore sano". "Vogliamo salvaguardare - conclude il primo cittadino arlunese - i momenti sportivi e ricreativi che possono essere svolti nelle palestre durante la giornata e dopo la conclusione delle attività scolastiche, permettendo alle società sportive del territorio di riprendere la loro preziosa attività".

