"Non aprite. E' una truffa"

Si presentano in due, uno vestito da agente di Polizia locale, l'altro in abiti civili e, con la scusa di controllare l'acqua, riescono a mettere a segno il loro raggiro.

Si presentano in due, uno vestito da agenti della Polizia locale, l'altro in abiti civili e, con la scusa di effettuare un controllo alla rete dell'acquedotto, riescono ad entrare in casa, fuggendo poi con il denaro contante e i vari oggetti di valore. "Fate attenzione, perché è una truffa!": il messaggio/appello arriva da Magnago dove, appunto, è giunta la segnalazione di queste due persone , intente a suonare ai campanelli delle abitazioni per convincere la vittima di turno a farsi aprire la porta, riuscendo, così, nel loro raggiro. "Se dovesse capitarvi - si legge in una nota - avvisate, subito, la pattuglia dei Vigili urbani del comando cittadino (328/1506156) oppure chiamate il 112".

