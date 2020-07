Agorà: "Una lista per dare risposte"

"La nostra proposta civica e non politica appare molto apprezzata soprattutto in un momento complicato, difficile e senza precedenti come il presente".

Agorà sta riscontrando in questi giorni grande interesse da parte di molti cittadini che vogliono mettersi in gioco per contribuire attivamente alla rinascita e alla riorganizzazione di Cuggiono.

Il nostro essere volontari al servizio del bene comune senza vincoli politici e di partito attribuisce maggiore credibilità e fiducia alla nostra proposta amministrativa. Stiamo quindi lavorando con senso di responsabilità per definire una lista che sappia dare una risposta concreta ai quei bisogni largamente disattesi da chi ci ha preceduto.

I lavori sono decisamente in stato avanzato ed aspettiamo solo l’ufficialità delle data del voto per annunciare il nostro candidato sindaco e la lista che lo sosterrà.

