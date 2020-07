Agricoltura su grazie a fondi Psr

"L'agroalimentare è il motore del rilancio economico della Lombardia e cresce anche con i fondi regionali del Psr - commenta l'assessore regionale Fabio Rolfi".

"L'agroalimentare è il motore del rilancio economico della Lombardia e cresce anche con i fondi regionali del Psr. Questi interventi non solo avranno un impatto positivo sull'indotto, ma rappresentano un segnale forte in un momento difficile. La Regione vuole essere al fianco delle aziende che investono in nuovi spazi e in nuove tecnologie per aiutare le filiere produttive a qualificare meglio l'attività alla luce delle più importanti certificazioni internazionali, nell'ottica della sostenibilità e guardando all'aumento dei prodotti per assecondare i nuovi consumi basati anche sulla componente del servizio". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, intervenendo, a Gordona (Sondrio), all'inaugurazione della prima fase di ampliamento dello stabilimento della Valle Spluga, possibile grazie anche ai fondi del Psr (Piano di sviluppo rurale) lombardo. "Il Made in Italy - ha sottolineato l'assessore - è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare nel mondo. Dobbiamo puntare sulla distintività delle nostre eccellenze per essere competitivi sui mercati internazionali. Una esigenza soprattutto per la Lombardia, che è la prima regione agricola d'Italia e un valore della produzione agro-industriale pari a 13,5 miliardi di euro". L'ampliamento, fortemente voluto dalla proprietà, avrà un impatto importante sulla filiera di Valle Spluga, 100% italiana. L'intervento ha, infatti, permesso a Valle Spluga, nota per il famoso Galletto, di ristrutturare lo stabilimento secondo i più moderni standard internazionali. Nell'ottica di conseguire le Certificazioni di qualità più avanzate. Nell'ambito di questa riqualificazione, sono state create delle aree di produzione che saranno destinate a nuovi prodotti elaborati a base di Galletto, ideati per assecondare nuovi trend di consumo. Sia all'interno del canale GDO, che i quello della ristorazione. "Questo investimento - ha spiegato Dante Milani, General Manager di Valle Spluga SpA - ci permette di sviluppare e rendere ancora più solida la nostra filiera integrata di proprietà, una leva distintiva che permette la tracciabilità produttiva e distributiva a garanzia dell'eccellente qualità dei nostri prodotti". "Siamo orgogliosi - ha aggiunto - di aver portato avanti questo ampliamento, soprattutto nel momento storico attuale e in una regione fortemente colpita come la Lombardia. In cui per ripartire è assolutamente prioritario investire nella filiera agroalimentare. A tutela della produzione e del Made in Italy".

