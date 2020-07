Olona: moria di pesci

Il Comune di Legnano si costutuirà parte civile a seguito dell’auspicabile individuazione dei presunti responsabili della moria di pesci riscontrata nell’Olona.

Il commissario straordinario, Cristiana Cirelli, anticipa la volontà del Comune di Legnano di costituirsi parte civile a seguito dell’auspicabile individuazione, da parte delle autorità competenti, dei presunti responsabili della moria di pesci riscontrata nell’Olona. L'8 luglio, alle 7.30, sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione delle carcasse dalle sponde del fiume, così come indicate dal Comune. Successivamente, a cura di un’azienda autorizzata, avverrà il trasporto e lo smaltimento. Nei prossimi giorni sono previsti controlli per verificare l’eventuale presenza di nuove carcasse e valutare la necessità di ulteriori interventi.

