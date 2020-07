Ambulanti: niente Cosap

La decisione dell'Amministrazione comunale: esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per tutti gli ambulanti del mercato cittadino. Gli assessori Landini e Fusetti.

Esenzione Cosap (canone occupazione suolo pubblico) per le attività mercatali di Castano. Ad annunciarlo sono gli assessori Alessandro Landini e Luca Fusetti, partendo da quella delibera di giunta della scorsa settimana che aveva proprio al centro dell'attenzione tale decisione. "Una scelta che abbiamo fortemente voluto e che è stata resa possibile anche grazie alla situazione di assoluta stabilità del bilancio del nostro Comune - spiega Landini". "Un ulteriore tassello messo in campo per la ripresa del commercio e delle realtà produttive cittadine - continua Fusetti - Nello specifico, con tale iniziativa andiamo ad esentare completamente dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico tutti gli ambulanti del mercato per l'intero periodo in cui l'attività, causa emergenza Covid, non si è potuta svolgere, ossia dal primo di marzo fino agli inizi di maggio. Non solo, perché questo passo riguarda i commercianti che vengono a Castano, ma, in parallelo, ecco pure un segnale di vicinanza per gli ambulanti castanesi, esentandoli fino alla fine delle festività natalizie (quindi, sino al 6 gennaio)".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro