Nosate: niente Fiaccolata

Il Coronavirus e l’emergenza sanitaria fermano la Fiaccolata Nosatese: l’associazione ha ufficializzato negli scorsi giorni che la 40^ edizione non si terrà.

Il Coronavirus e l’emergenza sanitaria fermano la Fiaccolata Nosatese: l’associazione ha ufficializzato negli scorsi giorni che la 40^ edizione della manifestazione religiosa, prevista come di consueto per la fine del mese di agosto, non si terrà e verrà rimandata al prossimo anno. “Le attuali misure di sicurezza e convivenza rendono impossibile vivere questa manifestazione al meglio, insieme, uniti come di consueto sul furgone dei gruppi di corsa, sotto ai tendoni per i pasti e vicini vicini in branda per dormire. E, anche qualora venissero emanate misure meno rigide nelle prossime settimane, eventualità che al momento appare molto improbabile, i tempi stretti ci impedirebbero di organizzare tutti i dettagli dell'iniziativa entro la fine di agosto” si legge nel post di annuncio pubblicato su Facebook. L’emergenza sanitaria è scoppiata prima ancora che l’associazione decidesse la meta della Fiaccolata 2020, che doveva essere dedicata ai 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe patrono della Chiesa.

