Il concorso organizzato da Pro Loco, 'Commercianti in Piazza' e 'Sfumature Castanesi': scattate una foto, con una breve spiegazione, del vostro angolo del cuore di Castano.

Alzi la mano chi non ha un proprio angolo del cuore nella sua città? Bene, adesso è arrivato il momento di raccontarlo e, soprattutto, fotografarlo. Già, perché la Pro Loco di Castano, i 'Commercianti in Piazza' e 'Sfumature Castanesi' hanno organizzato per quest'estate il concorso #Castanonelcuore. Che cosa dovranno fare i cittadini? Molto semplice: appunto scattare una foto all'angolo del cuore che più preferiscono, accompagnata da una breve spiegazione e, poi, postare il tutto sulla propria pagine Facebook e, contemporaneamente, inviare il materiale a 'Commercianti in Piazza' all'indirizzo mail commerciantiinpiazza [at] gmail [dot] com. E assieme alle immagine, ecco anche tante sorprese...

