'Ciak in Lombardia'

Dal 15 luglio sino all'8 settembre, sarà possibile presentare le domande per partecipare al bando che selezionerà progetti audiovisivi per valorizzare l'immagine della Lombardia.

Da mercoledì 15 luglio sino a martedì 8 settembre, sarà possibile presentare le domande per partecipare al bando che selezionerà progetti audiovisivi per valorizzare l'immagine della Lombardia. I filmati migliori, della durata massima di 30 secondi, diventeranno poi veri e propri strumenti di comunicazione di Regione Lombardia. "Vogliamo trasformare la Lombardia in un incredibile e scenografico set cinematografico". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, presenta "Ciak #inLombardia - Lombardia riparte", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl). CRITERI DI PARTECIPAZIONE - Partecipano al bando tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le persone interessate possono presentare una sola domanda ed inviare un solo video. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it dalle ore 10 del 15 luglio 2020, sino alle 12 dell'8 settembre 2020. I candidati devono essere in possesso di credenziali SPID o CNS. I video devono avere una durata non superiore a 30 secondi e una dimensione che non superi i 75 MB, girati almeno in HD o in full HD, inquadratura orizzontale 16:9. I progetti presentati dovranno essere realizzati con materiale originale ed inedito.

