Interventi ai solai delle Medie

L'Amministrazione comunale di Ossona intende mettere mano ai distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai della scuola Media.

Il problema rischia di aggravarsi. E, soprattutto, di creare danni alle persone. Per questo, tra i suoi desiderata, l'Amministrazione comunale di Ossona intende mettere mano ai distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai della scuola Media. "Il degrado degli elementi non strutturali dei solai, lo sfondellamento e il distacco degli intonaci dagli stessi - si legge nella determina adottata dal Comune - è un elemento sempre più diffuso che in alcuni casi ha avuto conseguenze gravi e mette a rischio l'incolumità delle persone che vivono negli edifici". La via per la quale la giunta ha optato è, quindi, di procedere ad esami di rilievo volti a verificare l'entità di tali sfondellamenti e distacchi di intonaco. E ha messo in campo per quest'operazione una somma di circa quattromila euro. Le risultanze delle indagini consentiranno, dunque, il compimento di interventi mirati.

