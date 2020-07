Nuova viabilità e illuminazione

Il progetto per la riqualificazione di via Villoresi a Nerviano: si aggiungeranno l'introduzione di una zona 30, eliminazione di alcune piante ammalorate, potenziamento dell'illuminazione.

Nuova viabilità, nuova illuminazione. Il progetto per la riqualificazione di via Villoresi è di quelli che, sotto il cielo di Nerviano, hanno fatto molto discutere soprattutto per la proposta del doppio senso di circolazione che la giunta intende mantenere. Le forze di opposizione e un comitato di cittadini avevano spinto, invece, per la sperimentazione di un senso unico. Ma tanto è, ha prevalso la prima soluzione alla quale si aggiungeranno l'introduzione di una zona 30, eliminazione di alcune piante ammalorate, potenziamento dell'illuminazione. Lavori che, cominciati in questi giorni, abbracceranno il prossimo semestre e, dice il sindaco Massimo Cozzi in una nota, "Renderanno la circolazione più sicura, ma non solo; l'intento è quello di creare un'arteria di vivacità cittadina, uno spazio da condividere". Cozzi si scusa in anticipo con i cittadini per i disagi che questo intervento innovativo sarà destinato a creare. "I nuovi lavori - conclude - verranno svolti con l'intento di garantire la percorribilità in sicurezza, l'accesso ai frontisti, residenti e negozianti, e quello alle attività commerciali per le operazioni di carico e scarico".

