"Morricone: un maestro per tutti"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore Stefano Bruno Galli ricordano Ennio Morricone, scomparso proprio nelle scorse ore. "Un esempio per ciascuno di noi".

"Orgoglio italiano, compositore che ha segnato e caratterizzato un'intera era musicale. Ha saputo trasformare le emozioni in note, i sentimenti in musica e la sua arte resterà eterna". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ricorda Ennio Morricone, esprimendo il cordoglio e la vicinanza della Giunta alla famiglia e ai suoi cari. "A nome della Lombardia - aggiunge il governatore - la più viva gratitudine verso un grande uomo forte della sua arte e della umiltà". L'assessore alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno Galli, ha quindi sottolineato come "La scomparsa del grande maestro Ennio Morricone lasci un vuoto enorme". "Se n'è andato un artista immenso e poliedrico, compositore e musicista di cui - ha proseguito Galli - sarebbe anche difficile sintetizzare la carriera limitandosi ai due riconoscimenti più significativi, all'Oscar attribuitogli nel 2007 e al suo nome inciso su una delle piastrelle della celebre Walk of Fame di Los Angeles". "E' stato un maestro che - ha concluso l'assessore - ha cambiato la musica e il cinema, dando qualcosa ad ognuno di noi".

