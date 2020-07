La 'Tenso' resta chiusa

La tensostruttura di via Mantegna a Castano non sarà utilizzabile almeno fino alla fine di agosto. E' questa, per ora, la decisione presa dal sindaco e dell'Amministrazione comunale.

Lockdown e emergenza Coronavirus: la tensostruttura di Castano, almeno per ora, resterà chiusa fino a fine agosto. Poi si vedrà. La decisione è stata ufficializzata, ormai qualche tempo fa, sia dal sindaco, sia con una delibera di giunta. "Una scelta maturata vista la delicata situazione nella quale ci troviamo - spiega il primo cittadino Giuseppe Pignatiello - Da parte delle varie associazioni, comunque, in tale senso abbiamo trovato, fin da subito, grande senso di responsabilità nell'apprendere la comunicazione. Non è semplice, infatti, garantire tutte le misure di sicurezza indispensabili e, pertanto, si è arrivati alla conclusione, appunto, di tenere ferma l'area almeno fino alla fine di agosto. Faremo, successivamente, le necessarie valutazioni, anche in base all'evolversi del periodo ed alle varie indicazioni che giungeranno".

