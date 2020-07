Le 'Cocche' tornano al San Luigi

Dopo lo stop per il Coronavirus e il blocco totale della stagione sportiva 2019/20, le porte del San Luigi sono finalmente pronte ad accogliere di nuovo la Futura Volley Giovani.

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria e il blocco totale della stagione sportiva 2019/20, le porte del San Luigi sono finalmente pronte a riaprirsi per accogliere le Cocche: il team guidato da Matteo Lucchini, che sarà impegnato nella seconda avventura in Serie A2, comincerà, infatti, la preparazione lunedì 13 Luglio, tra rigidi protocolli sanitari e sotto lo sguardo attento del coaching staff. Un raduno molto in anticipo rispetto al solito, giustificato dalla data di partenza dei tornei nazionali: i campionati di Serie A maschile e femminile, approfittando della mancanza di impegni per le nazionali, inizieranno molto probabilmente entro la metà di settembre. Oltre al totale impegno fisico per le ragazze che vestiranno il biancorosso nel 2020/21, classico per questo periodo di precampionato, si respirerà anche tanta giustificata euforia per la ripresa delle attività: praticamente tutte le atlete, intervistate a turno in occasione delle presentazioni ufficiali, hanno dichiarato di non vedere l’ora di mettere piede sul taraflex e di 'scontrarsi' sotto rete per mettere il punto finale su questa lunghissima sosta forzata.

