PAL: c'è bisogno di tutti!

Il messaggio/appello della Protezione Animali di Legnano. Donate il 5x1000 per il canile/gattile di via Don Milani. Il vostro aiuto è fondamentale per accudire i tanti animali.

"C'è bisogno di tutti": un messaggio e una richiesta di aiuto quelli che arrivano dalla Protezione Animali di Legnano, perché le spese da affrontare ogni giorno per mantenere e migliorare la struttura di via Don Lorenzo Milani 24 e continuare a salvare moltissimi animali sono tante. E, allora, ecco che ognuno di noi può fare la sua parte, dando un sostegno e una mano, appunto, al canile/gattile Pal della città del Carroccio. 'Il tuo contributo; il nostro impegno': chi vorrà, potrà devolvere il 5x1000 (C.F.92034450152) alla Protezione Animali di Legnano. "Un grazie ai sostenitori che decideranno di farlo; un aiuto davvero fondamentale, per offrire un presente ed un futuro migliore ai nostri animali. I mesi di chiusura dovuti all'emergenza Covid sono stati lunghi e difficili - spiegano - Poche, purtroppo, le offerte, ma, nel contempo, cani e gatti rifiutati o abbandonati per diverse motivazioni sono stati e sono sempre di più. Per questo, oggi, un vostro sostegno è importantissimo, per provare a guardare al domani con più speranza".

