Riaperti i parchi comunali

Revocata l'ordinanza che, dal mese di marzo, a seguito della pandemia da Covid-19 imponeva la chiusura dei due parchi comunali. E, così, ecco che le aree di Robecchetto con Induno e Malvaglio hanno potuto riaprire. Nello specifico, gli orari, come specificato dal sindaco Giorgio Braga, saranno dalle 8 alle 19, dal lunedì alla domenica. "Gli spazi gioco - spiega il primo cittadino, saranno accessibili ed ogni giorno verrà loro fatta un'approfondita pulizia con prodotti appositi".

