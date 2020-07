Sacchi per la raccolta: due nuove date

A Magnago, sono a disposizione di chi non era riuscito ad accedere alla distribuzione domiciliare nel mese di febbraio due nuove date: sabato 11 luglio e, quindi, anche il 18.

Sul territorio di Magnago la distribuzione domiciliare e gratuita del kit di sacchi per la raccolta differenziata si era svolta dal 17 al 29 febbraio. A beneficio d quei cittadini che avevano perso tale occasione, perché non erano in casa al momento del passaggio degli addetti, l’Amministrazione comunale aveva programmato due giornate (il 14 e il 21 marzo) di distribuzione, all’interno del Municipio: appuntamenti, questi, poi annullati per l’emergenza Covid. Ora che l’emergenza è passata, le due date sono state riprogrammate e, così, sabato 11 luglio, oppure sabato 18 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, le utenze domestiche potranno recarsi in Comune per ritirare il kit di 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica e 50 in Mater-Bi da 7 lt per i rifiuti organici. Per il ritiro, sarà necessario presentare la scheda riportata sul retro dell’avviso che era stato recapitato in tutte le cassette postali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro