Luglio allo 'Spirit de Milan'

Gli appuntamenti alla cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”.

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”. Lo Spirit De Milan nasce nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59, Milano) e conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.

Mercoledì 1 luglio torna Rock Files Live! di LifeGate Radio. Sul palco dello Spirit si celebreranno i 75 anni di Bob Marley con Jack Jaselli, Folco Orselli, Moreno Delsignore e The Crowsroad: quattro songwriter che presenteranno in chiave acustica i pezzi più significativi del grande profeta del reggae. Special guest sarà Vito War, che con la sua Reggae radio station è stato il primo e storico deejay a proporre musica reggae nelle radio italiane.

Giovedì 2 luglio Barbera & Champagne con i Teka P in duo (Ivo Maghini e Andrea Parazzoli) insieme a Heggy Vezzano, che sul palco alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 3 luglio la serata BANDIERA GIALLA in versione solo da ascolto! Ad esibirsi ci saranno i Youkoolaylay con il loro sound dinamico e assolutamente hawaitaliano. Due ukulele, voce ed un drumset davvero bizzarro!

Sabato 4 luglio appuntamento con HOLY SWING NIGHT…solo da ascolto, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Domenica 5 luglio il grande ritorno della serata Cristal, tango en vivo solo da ascolto, in cui suoneranno Carolina Fassa (voce), Martin Troncozo (voce e chitarra) e Hernan Luciano Fassa (piano).

Lunedì 6 luglio “Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit si apre a tutti, cantanti e musicisti amatoriali e non, per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 7 luglio appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

Mercoledì 8 luglio una serata di musica irlandese con Irish Accident.

Giovedì 9 luglio, per la serata Barbera & Champagne, si esibiranno i Ciaparatt, trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, spaziando da Gaber a Iannacci, Cochi e Renato.

Venerdì 10 luglio Bandiera Gialla in versione da ascolto con i MaH BuH BaH, in un concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage.

Sabato 11 luglio appuntamento con Holy Swing Night…solo da ascolto, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Lunedì 13 luglio Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit si apre a tutti, cantanti e musicisti amatoriali e non, per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 14 luglio appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

Mercoledì 15 luglio torna Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi.

Giovedì 16 luglio serata Barbera e Champagne con il recital del cantautore, umorista, musicista e scrittore Flavio Oreglio, noto al grande pubblico per la trasmissione televisiva Zelig.

Venerdì 17 luglio torna la serata Bandiera Gialla e la musica anni 60 e 70! Ad esibirsi ci saranno i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. Anche i Mary and the Quants hanno un loro programma radiofonico, “Sessanta mi dà tanto”, in onda tutti i venerdì alle 19.00 su SpiritoPhono.

Sabato 18 luglio appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Lunedì 20 luglio “Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit si apre a tutti, cantanti e musicisti amatoriali e non, per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 21 luglio appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

Giovedì 23 luglio è la volta di Barbera & Champagne con i The Cadregas, il cui repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali. El Dindondero è invece il loro programma radiofonico in onda sullo SpiritoPhono tutti i giovedì alle 19.00.

Venerdì 24 luglio Bandiera Gialla con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

Sabato 25 luglio appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Martedì 28 luglio appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

Mercoledì 29 luglio Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi.

Giovedì 30 luglio Barbera & Champagne.

Venerdì 31 luglio Bandiera Gialla.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro