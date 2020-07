"Abbiate cura della fontana"

Il suo proclama è chiaro: "La bellezza è un bene comune ed è dovere di tutti tutelarla". Il sindaco di Casorezzo parla ai cittadini, in merito alla fontana di piazza Primo Maggio.

Il suo proclama è chiaro: "La bellezza è un bene comune ed è dovere di tutti tutelarla". Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, invita la cittadinanza ad avere maggiore cura della fontana situata nel parco di piazza Primo maggio che, negli ultimi tempi, non pare avere subito proprio un trattamento 'di favore' e degno del decoro di cui è meritevole. Oldani ricorda che il manufatto deve essere trattato per quello che è, una fontana appunto, elemento decorativo e artistico. E che, quindi, altre funzioni extra per le quali servirsene sono decisamente fuori luogo. A riguardo, il primo cittadino ricorda che "E' vietato introdurre animali non originari del nostro territorio, gettare sassi e altri oggetti, dare da mangiare agli animali e danneggiare la struttura". Perché trasformarla da simbolo di valorizzazione del paesaggio verde ad elemento di stonatura è, purtroppo, un attimo. Ma lo è per fortuna anche il percorso contrario.

