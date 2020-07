Piscina: riapre la vasca ludica

Alla piscina di Legnano. E da sabato 4 luglio via alla stagione estiva parabiaghese con l’apertura della bellissima laguna polifuzionale. Comincia, ufficialmente l'estate.

Con oggi, 1° luglio, la piscina di Legnano torna ad essere luogo di relax e divertimento anche per le famiglie: oltre alla vasca grande esterna, riaperta sabato 20 giugno, sarà pronta ad accogliere i bagnanti anche la vasca ludica che, con i suoi scivoli, è la passione di giovani e giovanissimi. Sempre oggi (dalle 10 alle 20) è prevista anche l’apertura della vasca coperta di Parabiago, mentre l’avvio della stagione estiva parabiaghese con l’apertura della bellissima laguna polifuzionale è in programma per sabato 4 luglio, giorno in cui sarà riaperta anche la vasca media esterna dell’impianto legnanese di viale Gorizia. Legnanesi e parabiaghesi potranno recarsi in piscina a cuor leggero, grazie alla preziosa collaborazione di Euro.Pa, che ha effettuato tutte le manutenzioni del caso e che ha lavorato affinché all’interno dei due impianti siano rispettate appieno tutte le prescrizioni previste dai protocolli Covid.

