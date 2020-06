Dal 1° luglio via libera a congressi e manifestazioni fieristiche; mentre dal 10, sarà la volta delle discoteche e delle sale da ballo, oltre agli sport di contatto.

Una serie di nuove riaperture dopo il lockdown. Dal 1° luglio, infatti, ecco il via libera a congressi e manifestazioni fieristiche, mentre dal 10 sarà la volta di discoteche e sale da ballo, con l'attività del ballo che sarà consentito esclusivamente negli spazi all'aperto. E sempre dal 10 è prevista la ripresa degli sport di contatto, previo il verificarsi delle condizioni previste dalla lettera g) dell’articolo 1 del Dpcm dell’11 giugno 2020, ovvero che Regioni e Province autonome, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida dello stesso DPCM.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro