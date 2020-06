Quattro appuntamenti per i più piccoli. Letture nel parco della biblioteca di Busto Garolfo. Si comincia lunedì 4 luglio, poi l'11 e, di nuovo, il 6 e il 20.

Si intitola 'I ciliegi raccontano', letture per i più piccoli nel parco della biblioteca a Busto Garolfo. Quattro in tutto gli appuntamenti: sabato 4 e 11 luglio, dalle 10.30, l'evento sarà rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni, mentre lunedì 6 e 20 luglio, dalle 16, ecco la lettura e un laboratorio di costruzione per i bambini dai 6 ai 9 anni. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria (posti limitati; chi vuole potrà portare una coperta o un cuscino per sedersi sull'erba), scrivendo a bibliotecabusto [at] csbno [dot] net oppure chiamando al numero 0331/562002. In caso di maltempo l'iniziativa si terrà nei locali della biblioteca.

