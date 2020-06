Mattarella a Bergamo per le vittime Covid

E' stata tra le città e le zone più colpite dalla difficile e complessa emergenza Coronavirus e proprio qui, allora, domenica 28 giugno arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo Codogno, insomma, il Capo dello Stato sarà anche a Bergamo alla commemorazione delle vittime bergamasche del Covid-19. Mattarella presenzierà alla Messa da Requiem di Gaetano Donizetti, organizzata dal Comune bergamasco e dalla Fondazione Teatro Donizetti al Cimitero Monumentale. "La partecipazione del Presidente Mattarella – commenta il Sindaco Giorgio Gori - all’evento di suffragio dedicato alle vittime del Coronavirus è un gesto di affetto che apprezziamo moltissimo".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro