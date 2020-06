Inverunese positivo al Covid-19

Anche se ricoverato fuori Regione, un altro cittadino inverunese positivo al Coronavirus: "Con questa notizia i nostri concittadini ad oggi positivi sono 3".

No, non è ancora finita, serve estrema pazienza e senso di responsabilità, perchè se è vero che i contagi sono molto rallentati ed i pazienti meno gravi, sono ancora molte le segnalazioni che arrivano dai nostri paesi di cittadini positivi al Coronavirus. La comunità inverunese, per esempio, solo nell'ultima settimane ne ha contati due. L'ultima conferma è arrivata ieri: "In merito all’emergenza Covid ad Inveruno e Furato la notizia è che un nostro nuovo concittadino è risultato positivo - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Il contagio non è però avvenuto ad Inveruno, poiché il nostro concittadino è ricoverato presso una struttura ospedaliera fuori regione e, sebbene la positività sussista da un po’ di tempo, solo oggi ne abbiamo avuto comunicazione dai canali ufficiali. Con questa notizia i nostri concittadini ad oggi positivi sono 3: 2 ad Inveruno ed uno presso struttura ospedaliera".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro