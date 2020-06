Aerei: vietati i bagagli a mano

Il provvedimento è stato annunciato da Enac. Non si potranno più utilizzare le cappelliere. Consentito solo portare valigie di dimensioni tali da poter stare sotto il sedile.

Niente più bagaglio a mano (almeno per questa fase) sugli aerei. Lo rende noto l'Enac, in una lettera inviata alla Iata, dove precisa, appunto che "Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo valigie di dimensioni tali da essere posizionate sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie, infatti, non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere". Questo significa che i passeggeri, anche sui collegamenti intercontinentali, dovranno mandare i trolley in stiva. Un provvedimento adottato per 'motivi sanitari', in ottemperanza alle disposizioni del DPCM dell’11 giugno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro