Quel 'Filo diretto' coi cittadini

Le campane suonano a festa. Il sindaco Raffaele Cucchi esprime soddisfazione per il buon esito dell'iniziativa 'Filo diretto' che in questo periodo ha tenuto compagnia a molti cittadini di Parabiago sul profilo Facebook del Comune consentendo loro di partecipare sia pure in modo virtuale a iniziative di carattere solidale, culturale e aggregativo. "Prima di tutto - spiega - desidero ringraziare le persone che hanno accettato di mettersi a disposizione sia sul piano dell'allestimento informatico sia su quello della partecipazione; le registrazioni video sono state finora diciotto, abbiamo avuto fin da subito un riscontro positivo e siamo contenti del fatto che questi appuntamenti abbiano rappresentato per i cittadini l'occasione non solo per partecipare ma anche per porre domande". Cucchi aggiunge al libro della felicità anche la pagina dell'"Apprezzamento dell'iniziativa anche oltreconfine". A tenere banco è stato, come era naturale, tutto quanto era legato alla problematica della pandemia, ma, ricorda Cucchi, il ventaglio dei temi affrontati è stato decisamente ampio, dall'affido familiare all'economia, dall'educazione cinofila a un progetto di aiuto per la Tanzania, dalla biodanza agli infortuni domestici, dal benessere psicofisico alla scuola. "Molti professionisti hanno accettato di condividere le loro conoscenza- dice ancora Cucchi - e queste trasmissioni hanno consentito di tenere un collegamento costante tra amministrazione e cittadini". E, particolare non irrilevante, l'iniziativa ha fatto registrare un notevole coinvolgimento di quel mondo scolastico e dei ragazzi che ha pagato in questo periodo un prezzo molto pesante alla diffusione del Covid-19: "Penso - conclude il primo cittadino - a scuole quali la Sant'Ambrogio dove è emerso come il nostro mondo scolastico sia stato in questo periodo molto aperto in un momento come questo".

