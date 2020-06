Tosap e imposta pubblica: ulteriore rinvio

Venerdì 26 giugno il commissario straordinario del Comune di Legnano adotterà una delibera che differisce ulteriormente i termini di pagamento dell’imposta sulla pubblicità annuale.

Venerdì 26 giugno il commissario straordinario del Comune di Legnano adotterà una delibera che differisce ulteriormente i termini di pagamento dell’imposta sulla pubblicità annuale, della Tosap permanente e della Tosap temporanea dell’area mercato. Tanto al fine di riscontrare le aspettative degli operatori del settore in attesa della prossima conversione in legge del Decreto Legge 34 (cosiddetto 'Decreto Rilancio'). Per Tosap permanente e imposta sulla pubblicità il nuovo termine è posticipato dal 30 giugno al 31 luglio. Le rate della Tosap temporanea dell’area mercatale scadenti il 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio, già prorogate a 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre, sono differite, rispettivamente, al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

