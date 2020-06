'Musica in quota'... pronti via!

Domenica 28 giugno partirà la nuova edizione di 'Musica in quota', rimodulata per garantire massima sicurezza. Il primo palcoscenico open air sarà quello del Rifugio Scarteboden.

Domenica 28 giugno partirà la nuova edizione di 'Musica in quota', rimodulata per garantire massima sicurezza. Il primo palcoscenico open air sarà quello nei pressi del Rifugio Scarteboden, a pochi passi da Macugnaga, con vista mozzafiato sulla parete est del Monte Rosa.

Due i percorsi disponibili per raggiungere la sede del concerto del Trio "Bassa-Besana-Carigi".

Il primo parte dalla piazza del municipio di Macugnaga: ci si incammina lasciando l’ufficio del turismo IAT sulla destra sino a raggiungere la partenza degli impianti di risalita della funivia per il passo del Monte Moro. Poco oltre si raggiunge il nucleo più antico di Macugnaga con la Chiesa Vecchia, il tiglio centenario e il Dorf. Sempre salendo si giunge al ponte sul Tambac, dove si trova l'indicazione per il sentiero che, in mezz'ora, porta all'incantevole pianoro sede del rifugio. Seguendo un percorso alternativo, è possibile raggiungere il rifugio partendo da Macugnaga Staffa dal parcheggio dell'area sportiva (parco giochi), in circa 25 minuti su una comoda mulattiera seguendo l’indicazione per il sentiero che porta all’Alpe Bill-Monte Moro GTA. L'itinerario sarà da percorrere in autonomia, senza l'assistenza delle guide escursionistiche. Gli artisti protagonisti del concerto, con inizio alle ore 11.30, saranno Davide Besana e Matteo Carigi al violino e Roberto Bassa al pianoforte. Il programma proposto è un accattivante e piacevole percorso nel fare musica tra le mura domestiche. Gradevole e di indubbio elevato valore musicale, con un repertorio 'nobile' segnato da virtuosismo a volte esasperato e lussureggiante, ed altri da repertori più popolari (musica, celtica, tanghi musica ebraica, gitana) contraddistinti da scritture più scorrevoli e meno intricate, da piacevolezza e sovente notorietà. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Possibilità di ristoro al rifugio Scarteboden anche in modalità take away. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 393/9338769. Tutti i dettagli dell'appuntamento e le informazioni dettagliate per assistere al concerto in sicurezza sono disponibili sul sito www.musicainquota.it.

