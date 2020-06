"La tua immagine in piscina"

AMGA Sport: aziende, uffici e attività commerciali potranno veicolare la propria immagine attraverso cartellonistica, attrezzature e iniziative di animazione in piscina.

L’estate è arrivata e quest’anno, si sa, si respira un clima particolare dovuto ai timori per il Covid-19, alle varie restrizioni imposte dai protocolli e alla crisi finanziaria, fattori che hanno indotto diverse persone a rinunciare alle vacanze e a restare in città. Mai come quest’anno, dunque, si guarda alle piscine come luoghi di svago e di relax. Consapevole di ciò, AMGA Sport ha deciso di cercare nuovi sponsor, nella convinzione che potranno beneficiare di una grande visibilità. A fronte del pagamento di una somma che sarà calcolata in relazione all’utilità dei ritorni che AMGA Sport attende dalle sponsorizzazioni, aziende, uffici e attività commerciali potranno veicolare la propria immagine attraverso cartellonistica, attrezzature (sdraio, ombrelloni, accessori nuoto) e iniziative di animazione. Come spiega l’Amministratore Unico, Elisabetta Martignoni, "Si tratta di un bando aperto e non sono, pertanto, previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. AMGA Sport approverà quelle proposte che riterrà coerenti con la propria immagine e convenienti in termini di interesse pubblico". I soggetti interessati possono già inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata info [dot] amgasport [at] pec [dot] it (all’attenzione dell’Ufficio Appalti), una comunicazione contenente la proposta di sponsorizzazione per la stagione estiva. Intanto, l’estate di AMGA Sport sta lentamente entrando nel vivo: l’impianto legnanese ha riaperto sabato scorso i battenti, accogliendo tutti coloro che, da mesi, sentivano la mancanza di una bella nuotata. Gli utenti hanno preso atto dei protocolli Covid e non hanno mostrato difficoltà a rispettarli, come riferisce il personale quotidianamente preposto alla loro salvaguardia.

Ha già riaperto anche il servizio bar interno e, a giorni, anche l’area dedicata alla ristorazione sarà sistemata, in modo da accogliere i tavolini, debitamente distanziati, assicurando ancora più comfort e relax.

