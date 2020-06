Il futuro dell'U.S. Inveruno

L'US Inveruno a chi sarà ceduto? Abbiamo intervistato il sindaco Sara Bettinelli, per capire meglio qual'è la situazione attuale e, soprattutto, cosa c'è da aspettarsi.

L'U.S. Inveruno a chi sarà ceduto? Dopo che l'anno scorso il patron Roberto Simonini aveva espresso la volontà di ritirarsi dal mondo del calcio, e così si era aperto il tema della cessione dell'US Inveruno, diverse voci si sono rincorse e ancora oggi una risposta certa non c'è. “Ad Inveruno abbiamo due società di calcio – spiega il sindaco Sara Bettinelli – La Polisportiva di Furato, l'Accademia Inveruno, che si occupa del settore giovanile, e l'US Inveruno, che negli anni scorsi militava in serie D. Quando il patron Simonini ha manifestato l'intenzione di cederla, un gruppo di imprenditori inverunesi ha mostrato interesse per rilevarla e così mantenere la tradizione che vuole che l'U.S. Inveruno sia da sempre gestita da inverunesi. In realtà, però, Simonini aveva già preso un accordo preliminare con Sportland Milano, una società che si occupa di gestire squadre e impianti sportivi del milanese. Anche se oggi le condizioni sono un po' cambiate: ai tempi l'US Inveruno era in serie D, oggi è retrocessa in Eccellenza. Sportland sostiene di avere diversi progetti da attuare in merito, ma ancora non sono chiare le intenzioni. Ma sono chiare le nostre come Amministrazione: per noi l'ambito sportivo non è importante solo come espressione ginnica, ma soprattutto per la valenza socio-educativa. Il nostro interesse sarebbe avere una proprietà che mantenga l'attività della squadra a Inveruno e che abbia un occhio di riguardo per il settore giovanile. Anche perché quest'anno l'U.S. Inveruno compie 75 anni di fondazione e questo ne fa a tutti gli effetti un patrimonio della comunità. Già l'anno scorso c'era stato un tentativo di fusione con la squadra della Busto 81 ASD, ma occorreva il mio beneplacito, che non ho dato, essendo una squadra fuori Provincia. Ora, però, all'apparenza non vi sono impedimenti burocratici per questa cessione. Tutto sta nel progetto che la Sportland ha in mente, che speriamo tenga conto dell'importanza dell'appartenenza della squadra al nostro Comune”.

