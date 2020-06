Inveruno: nuovo caso di Covid-19

"Ancora una volta veniamo destati dall’idea che il problema sia superato". Oggi un nuovo inverunese positivo al Coronavirus e sei sottoposti a quarantena obbligatoria.

Dopo ormai oltre due settimane in cui, progressivamente, quasi tutti i cittadini rimasti positivi andavano verso la 'negativizzazione' del tampone, notizie non positive tornano a coinvolgere la comunità di Inveruno. Sul finire della scorsa settimana, infatti, tre concittadini erano stati sottoposti a quarantena dopo essere entrati in contatto con un soggetto positivo al Coronavirus (ma non residente tra Inveruno e Furato), mentre è notizia di oggi un nuovo caso in paese.

"Oggi purtroppo le notizie che ho da darvi in merito all’andamento dell’emergenza Covid all’interno della nostra Comunità non sono positive - ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli - Un nostro concittadino è risultato positivo al tampone, quindi i casi di cittadini positivi salgono a 3. Oggi ho sentito questo nostro concittadino, che è tranquillo e presso il proprio domicilio. Per quanto riguarda i concittadini in quarantena obbligatoria salgono a 6.

Ancora una volta veniamo destati dall’idea che il problema sia superato.

Il virus è contenuto, ma non è stato definitivamente sconfitto".

