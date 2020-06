L'emergenza in... divisa

Il lockdown e l'attività della Polizia locale, in prima linea per monitorare e controllare la situazione. Abbiamo incontrato il comandante di Magnago e Bienate, Paola Portaluppi.

Un lavoro, come si dice, davvero a 360 gradi. Perché, se da una parte il periodo è stato certamente delicato e complesso, dall'altra non c'era tempo da perdere, ma ogni istante poteva essere prezioso e fondamentale. Massima attenzione, insomma, e massima attenzione, alla fine, è stata per la Polizia locale locale di Magnago e Bienate anche in questa lunga emergenza Coronavirus. "Un periodo, ovvio, differente dal solito e nuovo - spiega il comandante Paola Portaluppi - Diciamo che se, per certi aspetti, c'è stata una tranquillità lavorativa, in quanto c'era poca gente in giro, di contro, però, questo ci ha permesso di poter svolgere controlli ancora più specifici". Monitoraggio e verifiche, insomma, sono state le parole 'chiave' durante i lunghi mesi di lockdown. "Abbiamo ricevuto, inoltre, una media di cento telefonate al giorno - ribadisce - Persone che chiedevano informazioni o delucidazioni su che cosa era consentito fare e cosa no". Tra le gente, alla fine, c'erano tanti dubbi e punti di domanda. "Fin da subito, comunque - continua il comandante - abbiamo attivato il 'COC' e ciò ci ha permesso di gestire in maniera specifica e mirata la situazione. La difficoltà maggiore è stata far capire agli anziani che dovevano stare in casa, uscendo solo per le necessità primarie e fondamentali. Poi, non tanto difficoltoso quanto piuttosto impegnativo è stato stare dietro ai vari DPCM ed alle ordinanze regionali, che uscivano sempre alla sera tardi e, il più delle volte, nei weekend e che richiedevano, pertanto, un grosso sforzo, anche in collaborazione con gli altri comandi della zona, per studiarli e, successivamente, metterli in pratica".

