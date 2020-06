Mamma positiva: è nato un bel bimbo

Lo racconta il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, facendo gli auguri al piccolo ed alla sua famiglia. La neo mamma è positiva al Covid, il piccolo, invece, è risultato negativo.

La notizia arriva direttamente dal sindaco. Di quelle belle, bellissime. Un video che riempie di emozioni, commozione e speranza per il presente ed il futuro. Nascere al tempo del Coronavirus e, per di più con la mamma positiva al Covid-19: già, è successo a Turbigo e proprio da Turbigo ecco che si levano gli auguri di tutta la comunità. "Qualche giorno fa avevo informato di un caso con ancora tampone positivo nel nostro Comune - dice il primo cittadino - sottolineando che non si trattava di una situazione da legare ai comportamenti di queste ultime settimane, bensì era qualcosa che si protraeva ormai da diverso tempo. Ho parlato, quindi, con la diretta interessata per chiedere di poter rivelare alcune informazioni in più e, oggi, avendo avuto il permesso, voglio aggiungere che si tratta di una giovane donna turbighese che era incinta. Uso il verbo al passato, in quanto proprio nelle scorse ore, la neo mamma ha messo al luce il suo bambino, stanno entrambi bene e sono già tornati a casa dall'ospedale. Lei è positiva, mentre il piccolo ha fatto il controllo ed è risultato negativo. Una straordinaria notizia. Mando a nome di Turbigo i più affettuosi auguri a mamma Monia, al papà ed alla famiglia. Speriamo di vederci presto".

