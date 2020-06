Un altro DAE a Nerviano

E' cominciato il conto alla rovescia, a Nerviano, verso sabato 27 giugno quando alle 11, al parco comunale 'Angelo Vassallo', sarà inaugurato un defibrillatore.

Nuovo di zecca e pronto a venire in soccorso di chi veda la propria vita a rischio a causa di improvvisi scompensi cardiaci. E' cominciato il conto alla rovescia, a Nerviano, verso sabato 27 giugno quando alle 11, al parco comunale 'Angelo Vassallo', sarà inaugurato un defibrillatore. La famiglia degli strumenti a sostegno della lotta ai problemi del cuore, in paese, si allarga fornendo ai cittadini un alleato in più. "Questo - spiega il Comune in una nota - è il terzo DAE da esterno installato sul territorio, uno è posizionato nel piccolo porticato del palazzo Comunale adiacente all'ingresso alla biblioteca in piazza Manzoni, l'altro in piazza mercato". Ne sono dotati, ricorda il Comune, anche centri sportivi e palestre comunali, dove sono stati opportunamente formati volontari adibiti al loro utilizzo.

