La comunità pastorale di Inveruno e Furato ha un notiziario ufficiale: “Questo sarà lo strumento per informare in modo ufficiale di tutte le attività della Comunità Pastorale".

La comunità pastorale di Inveruno e Furato ha un notiziario ufficiale: il suo nome è “La terza campana”. “Sì, questo era uno dei compiti che mi ha assegnato il Vicario episcopale quando sono diventato parroco di Inveruno e Furato: creare un notiziario comune. E così ho fatto – spiega don Marco Zappa – La prima uscita è stata in concomitanza con il lockdown”.

Perché “La terza campana”? “Ho fatto un sondaggio tra i parrocchiani e ho raccolto diverse proposte di nome. Questa è piaciuta perché di solito le campane scandiscono i momenti della vita di paese, quindi fanno comunità, e perché sulla nostra torre vi sono già due campane: questa è la terza!”.

“Questo sarà lo strumento per informare in modo ufficiale di tutte le attività della Comunità Pastorale: vi saranno tutti gli appuntamenti settimana per settimana. Un richiami insomma alla partecipazione attiva, a essere Chiesa”.

