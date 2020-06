Carlo Acutis: la mostra sui miracoli eucaristici

Una mostra, nella chiesa dell'Ospedale di Abbitagegrasso, su alcuni miracoli eucaristici nel mondo, ideata e progettata dal Servo di Dio Carlo Acutis, del quale è prossima la beatificazione.

Una mostra su alcuni miracoli eucaristici nel mondo, ideata e progettata dal Servo di Dio Carlo Acutis, del quale è prossima la beatificazione. Un'idea bellissima e simbolicamente molto forte, dopo i tanti dolori di questa pandemia. È stata inaugurata in occasione della solennità del Corpus Domini nella chiesa dell’ospedale 'Costantino Cantù' di Abbiategrasso e sarà aperta fino al 31 luglio ogni giorno, dalle ore 8.00 alle 17.00. Il giovane Carlo Acutis (nella foto sotto) sarà proclamato beato il 10 ottobre ad Assisi. Aveva appena 15 anni quando nel 2006 si ammalò di leucemia fulminante e morì in capo a tre giorni. Viveva a Milano, frequentava il liceo classico Leone XIII ed era considerato un genio precoce dell’informatica. Papa Francesco, nell’esortazione scritta dopo il Sinodo sui Giovani, lo ha presentato come modello di santità nell’era digitale: «Sapeva molto bene – ha detto il pontefice – che i meccanismi della comunicazione e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, comunicare valori e bellezza».

Carlo Acutis

Nato a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre, da una famiglia della buona borghesia milanese, Carlo aveva una fede incrollabile: ogni giorno assisteva alla santa messa, praticava l’adorazione eucaristica e recitava il rosario. Prestava la sua opera come volontario e coltivava numerosi progetti informatici, altra sua grande passione, come un sito sui miracoli eucaristici, quelli che secondo la dottrina della Chiesa coinvolgono l’eucaristia: gli stessi in mostra in queste settimane ad Abbiategrasso. Nel 2002, visitando le esposizioni del Meeting di Rimini, Carlo decise di allestire una mostra sui miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa: un lavoro impegnativo, in cui coinvolse i familiari per due anni e mezzo. Ad oggi la mostra è stata ospitata in tutti i continenti: solo negli Stati Uniti, è stata ospitata in migliaia di parrocchie e in oltre cento università. È stata promossa inoltre da alcune Conferenze Episcopali, fra cui quelle filippina, argentina e vietnamita, ed è stata anche in Cina e in Indonesia. Fra le importanti basiliche e santuari che hanno ospitato la mostra, il Santuario di Guadalupe e quello di Fatima.

